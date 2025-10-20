Bivši trener Hajduka napao igrače: ‘Više su zabrinuti za frizuru nego za utakmicu’

Podijeli :

(AP Photo/Jon Super)

U 11. kolu belgijske lige Gent je doživio težak poraz na gostovanju kod Waregema rezultatom 4:1, što je ujedno i njihov najteži poraz u dosadašnjem dijelu sezone.

Bivši trener Hajduka, a sadašnji belgijskog Genta, Ivan Leko, nakon utakmice bio je vrlo kritičan prema svojim igračima i nije ih štedio u izjavi za medije:

“Moraš igrati sa srcem i velikim mudima. Ovo je bilo neugodno za gledati. Nakon ovakve izvedbe moramo se sramiti. Neki igrači su više zabrinuti za frizuru nego za utakmicu.”

Iako je bio oslabljen neigranjem četvorice igrača, Ivan Leko nije tražio opravdanja te nije prihvatio izostanke kao olakotnu okolnost za četvrti poraz sezone: “Nisu nam nedostajali Modrić, Messi i Ramos. Tko još vjeruje u ovu momčad? Uništili smo sve što smo izgradili u četiri mjeseca. Napravili smo deset koraka unatrag. Nisam ovo očekivao.”

Leko je početkom ovog ljeta napustio Standard Liege i preuzeo Gent, potpisavši trogodišnji ugovor. Time je Gent postao njegov šesti klub u Belgiji, nakon što je ranije vodio i Leuven, Sint-Truiden, Club Brugge te Royal Antwerp.

Nakon 11 odigranih kola belgijskog prvenstva, Gent se nalazi na sedmom mjestu sa 17 osvojenih bodova.