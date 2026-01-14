Bivši reprezentativac Australije potpisao za Štimčev Zrinjski

Podijeli :

AP Photo/Andy Brownbill via Guliver

Nogometni klub Zrinjski potvrdio je dolazak iskusnog napadača Tomija Jurića, bivšeg reprezentativca Australije, koji je s mostarskim klubom dogovorio suradnju uoči nastavka sezone.

Jurić iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru. Za reprezentaciju Australije upisao je 41 nastup te je postigao osam golova. Sudjelovao je i na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji.

Klupsku karijeru gradio je u više europskih i australskih sredina, a nastupao je za Western Sydney Wanderers, Rodu, Luzern, CSKA Sofiju i Koper, kao i za hrvatske klubove Lokomotivu Zagreb i Inter Zaprešić. U Zrinjski dolazi iz redova australskog Macarthur FC-a.

Zrinjski je započeo pripreme za drugi dio domaćeg prvenstva Premijer lige BiH te nastavak natjecanja u UEFA Konferencijskoj ligi, gdje u petak očekuje ždrijeb protivnika i u doigravanju za osminu finala, a može igrati protiv švicarske Lausanne-Sport ili engleskog Crystal Palacea.