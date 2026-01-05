Osim Vatrenog, i Džeko napušta Fiorentinu? Velika je želja talijanskog velikana

Podijeli :

xGonzalesxPhoto StefanoxNicolix via Guliver

Edin Džeko je prošlog ljeta stigao u Fiorentinu te u 18 utakmica zabio je dva gola.

Najviše je vremena na terenu proveo u europskim utakmicama dok je u Serie A u zadnje vrijeme uglavnom na klupi zbog čega Tuttosport objašnjava da neće dugo ostati u klubu.

Talijani javljaju da je Džeko velika želja Luciana Spallettija čiji se Juventus muči s realizacijom šansi, a problem su im i loše forme te ozljede Jonathana Davida, Luisa Opende i Dušana Vlahovića.

Osim Džeke, Fiorentinu bi već ove zime mogao napustiti i Marin Pongračić za kojeg su interes pokazali Bologna i RB Leipzig.