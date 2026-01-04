Talijanski i njemački klub zainteresirani za Vatrenog, ubrzo ga čeka selidba?

Podijeli :

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Marin Pongračić ne može se žaliti na minutažu u dresu Fiorentine, no njegova je momčad u rezultatskoj krizi.

Kako javlja insajder Nicolo Schira, interes za Pongračića su pokazali klubovi iz Serie A i Bundeslige koji su ga već i kontaktirali.

Odlazak se čini logičnim obzirom da je Fiorentina posljednja momčad Serie A sa samo devet osvojenih bodova i gol-razlikom -11. Hrvat bi mogao napustiti klub već ove zime, a drugi insajder Ekrem Konur doznaje da su interes pokazali Bologna i RB Leipzig.

Bologna se trenutno nalazi na sedmom mjestu Serie A, dok je RB Leipzig na visokom četvrtom mjestu njemačkog prvenstva.