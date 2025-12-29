Osijek završava prvi transfer ove zime, lijevi bek odlazi u Portugal

Podijeli :

HNK Osijek

Čini se da je Osijek završio prvi izlazni transfer.

Lijevi bek Ivan Cvijanović napušta Opus Arenu. Ako se ne dogodi veliki preokret u posljednji trenutak, on će karijeru nastaviti u Portugalu.

“Dogovor klubova je u završnoj fazi, nakon nove godine Cvijanović će na liječnički pa na potpis ugovora. Moram priznati da je Osijek bio izuzetno korektan. Svjesni su kako imaju odličnih rješenja na poziciji lijevog beka, pogotovo povratkom bivšeg reprezentativca Barišića te da je najbolje rješenje rastanak”, rekao je Cvijanovićev menažder Matej Škegro za Germanijak.

Cvijanović je u Osijek stigao iz Lokomotivine škole nogometa. Seniorsko iskustvo skupljao je igrajući za Osijek II i prošle sezone na posudbi u Šibeniku. Za Osijek je ukupno upisao 37 nastupa uz jedan gol i dvije asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 350 tisuća eura.