Osijek još nije službeno predstavio trenera, a on najavio da stiže na Opus Arenu: ‘Imaju vrlo uzbudljiv projekt’

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Foto: Aleš Fevžer

Na Opus Areni grade se velike stvari...

Službene potvrde s Opus Arene kako je Federico Bessone (42) novi trener Osijeka još uvijek nema, ali zato je argentinski trener za andorski javni servis (RTVA) u četvrtak ujutro potvrdio kako ima novi posao.

“U sljedećih nekoliko sati bit će službeno, ali idem u Osijek, u Hrvatsku. To je sjajna momčad. Istina je da posljednje dvije sezone nisu ostvarili svoj cilj, ali jedna su od četiri momčadi u ligi koje nikada nisu ispale u niži rang i imaju vrlo uzbudljiv projekt. Žele raditi s mladim igračima, imaju nove objekte i novi stadion”, potvrdio je Bessone za RTVA kako je pronašao novi posao nedugo nakon otkaza u ljubljanskoj Olimpiji.

U idućih nekoliko dana, najkasnije prije nego što bijelo-plavi odrade prvi trening uoči nove sezone, Bessone će biti i službeno promoviran kao novi trener Osijeka.