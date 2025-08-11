Opozicija bi mogla odgoditi izglasavanje novog Dinamovog Statuta?

Izvršni odbor Dinama danas bi trebao predstaviti konačan prijedlog novog Statuta, no stvar bi mogla usporiti maksimirska opozicija.
Planirano je da se broj skupštinara smanji sa 60 na 50, a birat će ih članovi kluba putem izbornih lista. Izvršni i Nadzorni odbor spojit će se u jedinstveno tijelo, Nadzorni odbor, koje će biti formirano prema pobjedničkoj listi. Dosadašnje dvije funkcije, predsjednika kluba i predsjednika Uprave, zamijenit će samo jedna – predsjednik kluba.
Za donošenje novog Statuta potrebna je podrška 40 skupštinara, a zasad nije sigurno ima li trenutna vlast dovoljan broj glasova. Prvotni sastav Skupštine brojao je 35 članova s liste tadašnjeg predsjednika Mirka Barišića i 25 s liste Dinamovog proljeća. Zajec je do pobjede stigao s 31 glasom, nakon čega se Barišićeva skupina raspala i mnogi su promijenili stranu. Germanijak piše da je Skupština posljednjih godinu dana donosila jednoglasne odluke.
Ipak, opozicija zamjera što nije sudjelovala u izradi prijedloga novog Statuta te smatra da su isključeni iz procesa vođenja kluba. Nedavno su se u Karlovcu okupili na velikom sastanku gdje je domaćin bio Nikola Hanžel, poznat kao jedan od najglasnijih protivnika demokratizacije kluba. Isti izvor dodaje da on i Barišić sada pokušavaju okupiti skupinu koja bi s dvadesetak glasova odgodila izglasavanje Statuta.
U prilog zabrinutosti vladajućih ide i činjenica da Miroslav Par još nije preuzeo funkciju šefa klupskog PR-a i napustio Skupštinu. Ako to napravi, na njegovo bi mjesto došao netko s Barišićeve liste i ojačao opoziciju. Osim toga, tu je i sukob između jednog člana Nadzornog i jednog člana Izvršnog odbora, koji je, prema tvrdnjama, izbio i izvan okvira kluba, što svemu dodaje dodatnu političku težinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!