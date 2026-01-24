Opasna najava za ljeto i SP: Baturina opet zabio za Como!

Cristiano Mazzi via Guliver

Como je u prvih 45 minuta nadigrao Torino u 22. kolu Serie A, vodi 2:0.

Domaćine je u vodstvo doveo Anastasios Douvikas u osmoj minuti, a na 2:0 povisio je hrvatski nogometaš Martin Baturina u 16. minuti koji je tako došao do četvrtog gola u Serie A ove sezone.

Dosad je upisao 15 nastupa, tri gola i tri asistencije.

Kod Coma od hrvatskih nogometaša Ivan Smolčić je na klupi, a Nikola Čavlina nije u konkurenciji. Torino kao kapetan predvodi Nikola Vlašić.

