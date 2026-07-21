Oglasio se Enzo Fernandez: ‘Kako vrijeme prolazi…’

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AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Argentina nije uspjela obraniti naslov svjetskog prvaka, nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva poražena od Španjolske 1:0.

Mnogi smatraju da je ključni trenutak utakmice bio crveni karton Enza Fernándeza, koji je značajno otežao posao Gaučosima. Nakon bolnog poraza veznjak Chelseaja oglasio se emotivnom porukom.

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“Kako vrijeme prolazi, shvatite da postoji nešto mnogo veće od samog rezultata. Ova grupa nas je godinama predstavljala na najbolji mogući način.

Naučili smo da natjecanje nije samo pobjeđivanje, nego prije svega davanje svega za dres i da nikada ne odustajete. Biti dio ove grupe koja je uvijek pokazivala karakter, koja se natjecala na najvišoj razini i branila ove boje s ponosom, poniznošću i predanošću, velika je čast. Želim zahvaliti svim navijačima Argentine.

Hvala vam što ste uvijek bili uz nas, što ste nas bezuvjetno podržavali na svakoj utakmici, na vašoj ljubavi i što ste učinili da se osjećamo kao kod kuće bilo gdje u svijetu.Nositi dres svoje zemlje najveća je čast u mojoj karijeri i nastavit ću davati svoj maksimum svaki put kada dobijem priliku braniti ga.”

Fernández je isključen u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena pri rezultatu 0:0, zbog čega je Argentina kompletne produžetke odigrala s igračem manje.

Brojčanu prednost Španjolska je iskoristila početkom drugog produžetka, kada je Ferran Torres u 106. minuti postigao pogodak vrijedan titule svjetskog prvaka.