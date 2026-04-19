Oduševio je u prvom dijelu sezone, a sada njegov agent zaziva odlazak iz Dinama

Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Iako je nakon ozljede i slabije forme izgubio mjesto u početnoj postavi, desni bek Dinama Moris Valinčić (23) mogao bi tijekom ljeta napustiti Maksimir. Njegov menadžer Adrian Aliaj ističe da interes velikih klubova nije splasnuo unatoč nešto lošijem proljetnom dijelu sezone te smatra da je pravo vrijeme za iskorak u karijeri, pri čemu se Serie A nameće kao najizglednija destinacija. Talijanski velikani već su ranije pokazivali interes za igrača čija se vrijednost procjenjivala između 15 i 20 milijuna eura.

Prošle jeseni Valinčić je bio jedno od najugodnijih iznenađenja u Dinamu, a svojim igrama, posebno brzinom, energijom i taktičkom zrelošću, privukao je pozornost brojnih europskih klubova, ponajviše iz Italije. Zvonimir Boban je, prema tadašnjim informacijama, čelnicima Milana prenio da se njegova cijena kreće u spomenutom rasponu.

Krajem listopada zadobio je ozljedu metatarzalne kosti desnog stopala zbog koje je izbivao s terena sve do veljače. Nakon povratka nije uspio uhvatiti formu iz prvog dijela sezone pa ga je trener Mario Kovačević nakon devet nastupa preselio na klupu. Ipak, njegov agent i dalje vjeruje da je ljetni prijelazni rok idealna prilika za transfer.

“Naš je stav da bi Moris već na ljeto trebao napustiti Dinamo i vjerujemo da je to sasvim realno”, rekao je Aliaj za Sportske novosti. Prema njegovim riječima, interes i dalje dolazi iz klubova poput Napolija, Rome, Bologne, Lazija i Milana.

“Kad te takvi klubovi gledaju, 15 milijuna eura sasvim je realna brojka. Jesenas je to bila njegova realna vrijednost, a na nama je da je probamo ponoviti ili joj se barem što je moguće više približiti”, dodao je.