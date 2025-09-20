UŽIVO

OD 17:00 / Spektakl u najavi: Prvi ovosezonski derbi Hajduka i Dinama na Poljudu

Nogomet 20. ruj 202511:00 > 11:02 0 komentara
Luka Kolanovic via Guliver

Subotnje izdanje sedmog kola SHNL-a donosi nam prvi ovosezonski derbi Hajduka i Dinama na rasprodanom Poljudu od 17 sati. Dinamo je na vrhu s 13 bodova, koliko imaju i drugoplasirani Bijeli, ali Plavi imaju bolju gol-razliku. Tekstualni prijenos dvoboja pratite na Sport Klubu.

11:02

Što kažu iz tabora Bijelih?

Treneru Hajduka bit će ovo prvi put da vodi momčad u najvećem hrvatskom derbiju, baš kao i Mariju Kovačeviću na drugoj strani. 

 

“Dinamo je jaka momčad. Ako se previše otvorimo, mogu nas kazniti. Ne znam čime se bave u analiziranju nas, ali mislim da će doći ovdje i pokušati uzeti tri boda” – počeo je Garcia.

 

Što sprema kolegi Kovačeviću i boji li se otkaza trener Hajduka ako ne pobijedi u derbiju, čitajte OVDJE

11:00

Zagrijte se uz kviz!

Osim ishoda utakmice, nas zanima koliko dobro poznajete povijest derbija Hajduka i Dinama. Svoje znanje možete provjeriti u kratkom kvizu od 10 pitanja našeg Kreše Karačića! Kviz pronađite OVDJE

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet