OD 17:00 / Spektakl u najavi: Prvi ovosezonski derbi Hajduka i Dinama na Poljudu

Treneru Hajduka bit će ovo prvi put da vodi momčad u najvećem hrvatskom derbiju, baš kao i Mariju Kovačeviću na drugoj strani.

“Dinamo je jaka momčad. Ako se previše otvorimo, mogu nas kazniti. Ne znam čime se bave u analiziranju nas, ali mislim da će doći ovdje i pokušati uzeti tri boda” – počeo je Garcia.

Što sprema kolegi Kovačeviću i boji li se otkaza trener Hajduka ako ne pobijedi u derbiju, čitajte OVDJE.