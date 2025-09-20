OD 17:00 / Spektakl u najavi: Prvi ovosezonski derbi Hajduka i Dinama na Poljudu

Subotnje izdanje sedmog kola SHNL-a donosi nam prvi ovosezonski derbi Hajduka i Dinama na rasprodanom Poljudu od 17 sati. Dinamo je na vrhu s 13 bodova, koliko imaju i drugoplasirani Bijeli, ali Plavi imaju bolju gol-razliku. Tekstualni prijenos dvoboja pratite na Sport Klubu.
Što kažu iz tabora Bijelih?
Treneru Hajduka bit će ovo prvi put da vodi momčad u najvećem hrvatskom derbiju, baš kao i Mariju Kovačeviću na drugoj strani.
“Dinamo je jaka momčad. Ako se previše otvorimo, mogu nas kazniti. Ne znam čime se bave u analiziranju nas, ali mislim da će doći ovdje i pokušati uzeti tri boda” – počeo je Garcia.
