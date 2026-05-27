Neymar na okupljanje reprezentacije stigao privatnim helikopterom

William Oliveira PhD Press TheNews2 via Guliver

Nogometna reprezentacija Brazila počela je s pripremama, a posljednji je na okupljanje stigao Neymar. U trening-kamp je stigao – privatnim helikopterom.

Budući da je stigao ozlijeđen, Neymar će najprije obaviti preglede, a potom i oporavak prije nego što zapravo počne trenirati.

Iako novinarima nije bio dopušten pristup kampu na dan okupljanja, snimka Neymarova dolaska naveliko kruži društvenim mrežama.

Automobilima su na okupljanje došli Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano, Cícero Souza i Douglas Santos.

Ostali igrači stigli su helikopterom koji je unajmio Brazilski nogometni savez.

Uz dopuštenje izbornika, ovaj dio kampa i priprema propuštaju igrači za koje sezona još nije završila – Marquinhos iz Paris Saint-Germaina te dvojac iz Arsenala, Gabriel Magalhães i Gabriel Martinelli.