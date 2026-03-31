Novi spektakl u Orlandu: Ovako bi mogao izgledati hrvatski sastav protiv Brazila

Podijeli :

Peter Joneleit/Icon Sportswire via Guliver Images

Nakon utakmice s Kolumbijom hrvatski izbornik Zlatko Dalić protiv Brazila najavio je dosta promjena.

Na golu je izbornik jasno dao do znanja da tu neće biti promjene, te će i večeras od dva sata po hrvatskom vremenu na golu startati Dominik Livaković.

U zadnjoj liniji utakmicu bi, prema svemu sudeći trebali započeti Kristijan Jakić, Joško Šutalo, Duje Ćaleta-Car i Josip Stanišić.

U veznom redu očekuje se povratak kapetana Modrića, koji bi trebao činiti tandem s Petrom Sučićem.

Startna postava bi trebala biti rezervirana i za Martina Baturinu, koji u talijanskom Comu ove sezone briljira. U tom ofenzivnijem dijelu svoje mjesto bi trebali pronaći Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Ante Budimir. Očekuje se da će Vatreni zaigrati u formaciji 4-2-3-1:

Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić – Modrić, P. Sučić – Kramarić, Baturina, Perišić – Budimir