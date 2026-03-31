Brojne promjene za Brazilce: Sedam novih igrača u odnosu na Kolumbiju

Podijeli :

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić rekao je u ponedjeljak da će protiv Brazila poslati na teren sedam novih igrača u odnosu na utakmicu s Kolumbijom koju je Hrvatska pobijedila prošli tjedan s 2-1.

“Nema promjene plana. Imali smo jasan plan od početka pa će protiv Brazila biti sedam novih igrača u odnosu na početnu postavu protiv Kolumbije. Bitno je da odigramo dobru utakmicu i da potvrdimo samopouzdanje”, izjavio je Dalić na konferenciji u Orlandu.

Dalić je još ranije, nakon dolaska u taj američki grad, rekao da će u prijateljskim utakmicama s Kolumbijom i Brazilom dati priliku svim igračima kako bi se pokazali dva mjeseca uoči početka Svjetskog prvenstva.

Hrvatska u noći s utorka na srijedu, u dva sata po hrvatskom vremenu, igra pripremnu utakmicu s Brazilom.

“Nama je čast igrati protiv peterostrukih svjetskih prvaka prijateljsku utakmicu. Na taj način pokazujemo gdje je dospjela Hrvatska, da igra s tako velikim reprezentacijama, te da i mi predstavljamo vrh”, rekao je.

Napomenuo je da će Hrvatska pokušati pobijediti jer za njega “nema prijateljskih utakmica”.

“Rezultat nije primaran, ali ljepše je kad pobijediš, tome težimo. Ako pobjeda i ne dođe, bitno je da ne izgubimo. No, najvažnija je dobra igra”, izjavio je.