Zvijezde Arsenala i Liverpoola predvode švedski popis za Mundijal

Podijeli :

(Peter Sonander SPP) Copyright: spp-en-PeSo-20260331_SPP_PeterSonander_8512 via Guliver Image

Izbornik švedske nogometne reprezentacije Englez Graham Potter (50) objavio je popis igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Nije bilo previše iznenađenja na Potterovom popisu. Upitno je bilo hoće li ipak zvati napadača Tottenhama Dejana Kuluševskog, koji je skoro godinu dana izvan igre zbog ozljede koljena. Međutim, ipak se nije oporavio na vrijeme za turnir.

Budimir objavio popis za Euro: Bayernov dragulj odmah pozvan, tu je i sin Mladena Bartolovića Kosovo ih je ostavilo bez Svjetskog prvenstva, a sada su vratili poznato ime na izborničku klupu

“Bila je to vrlo teška odluka s obzirom na njegovo stanje i u smislu njegove rehabilitacije četiri i pol tjedna do prve utakmice”, rekao je Potter na konferenciji za medije.

Problema s ozljedom ima i Alexander Isak, ali izbornik očekuje da će biti spreman do početka turnira.

“Naš je izazov dovesti Alexa u najbolju formu, jer je on igrač svjetske klase.”

Švedska je bila očajna u kvalifikacijama za SP zauzevši posljednje mjesto u skupini B, ali je put na World Cup izborila preko Lige nacija i dodatnih kvalifikacija u kojima je pobijedila Ukrajinu i Poljsku.

Šveđani će igrati u skupini F. SP otvaraju 14. lipnja protiv Tunis u meksičkom Guadalupeu, potom će igrati protiv Nizozemske u Houstonu (20. lipnja) i Japana u Arlingtonu (25. lipnja).

POPIS:

VRATARI: Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke ‌City), Jacob Widell Zetterström (Derby County);

BRANIČI: Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Victor Lindelof (Aston Villa), Isak Hien (Atalanta), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Gustaf Lagerbielke (Braga), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Erik Smith (St. Pauli);

VEZNJACI & NAPADAČI: Taha Ali (Malmo FF), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Anthony Elanga (Newcastle ​United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Jesper Karlstrom (Udinese), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Royale Union Saint-Gilloise), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Ken Sema (Pafos).