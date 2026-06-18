Novi hladan tuš za Vatrene: Hrvatska znatno pala na Fifinoj ljestvici

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Boris Kovacev/CROPIX via Guliver

Nakon poraza od Engleske (2:4) na startu Svjetskog prvenstva u Dallasu, stiglo je još loših vijesti za Hrvatsku.

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70.389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2:4.

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Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2:2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4:2.

Prije SP-a, Hrvatska je izgubila i od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici (2:0), dok je u generalki pred SP slavila protiv Slovenije 2:1 u Varaždinu.

Na najnovijoj Fifinoj ljestvici Hrvatska je među reprezentacijama koje su doživjele najveći pad. Vatreni su pali za tri mjesta te su sada 14. reprezentacija svijeta.