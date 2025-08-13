Sprema se velika promjena u europskom nogometu

UEFA-in Superkup, tradicionalna uvertira u europsku nogometnu sezonu, mogao bi doživjeti potpunu transformaciju i postati turnir s četiri momčadi.

Ova promjena otvara vrata i odigravanju utakmica izvan Europe, pri čemu se kao najizglednije destinacije spominju Sjedinjene Američke Države i Bliski istok, piše The Telegraph.

Trenutni format uključuje samo jednu utakmicu između pobjednika Lige prvaka i Europske lige, a ove srijede za trofej se bore Paris St-Germain i Tottenham Hotspur. Ovogodišnje izdanje održava se u Udinama na stadionu Friuli, kapaciteta svega 25.000 mjesta.

Zanimljivo je da je Udineseov dom bio jedini kandidat za domaćinstvo utakmice, koja se po prvi put održava u Italiji. Vjeruje se da je grad bio zainteresiran za organizaciju nakon što nije uvršten među talijanske gradove kandidate za sudomaćinstvo Europskog prvenstva 2032. godine.

Iako se Udine mogu pohvaliti modernim stadionom, grad je malen, nema zračnu luku, a nedostaje mu i hotelskih kapaciteta te adekvatnog javnog prijevoza do stadiona. UEFA je odluku o domaćinstvu donijela tek prošlog prosinca, jer drugih zainteresiranih strana jednostavno nije bilo.

Europska krovna nogometna organizacija već je ranije razmatrala redizajn Superkupa. U dokumentu iz 2022. godine, koji je služio za prodaju TV prava za ciklus 2024.-2027., spominjao se novi “otvarajući turnir” Lige prvaka. Plan je uključivao četiri kluba, dva polufinala i finale, no nije precizirano tko bi se kvalificirao osim pobjednika Lige prvaka i Europske lige.

Iako je ideja tada tiho odbačena, mogla bi se ponovno aktivirati u novom krugu prodaje prava, koji vode UEFA i njezin novi američki partner Relevent. Dok se od europskih televizijskih kuća ne očekuje povećanje ponuda, Relevent cilja na američko tržište, gdje postoji velik interes za natjecateljske utakmice europskih klubova.

Trend izmještanja utakmica izvan matičnih kontinenata nije novost. Španjolski nogometni savez (RFEF) planira odigrati prvenstvenu utakmicu između Barcelone i Villarreala u Miamiju 21. prosinca, za što još čeka dozvolu UEFA-e i FIFA-e. Predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, već je izjavio da je igranje utakmica Lige prvaka izvan Europe, posebno u SAD-u, “moguće”.

Primjeri već postoje: španjolski Superkup, koji je 2020. proširen na četiri momčadi, već se pet godina zaredom održava u Saudijskoj Arabiji, a francuski Trophée des Champions od 2009. igrao se diljem svijeta, uključujući Kanadu, Maroko, Kinu i Katar.