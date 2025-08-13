Ništa od posudbe? Luka Vušković upao u sastav Tottenhama za UEFA Superkup

Podijeli :

Paul Terry Sportimage by Guliver

Luka Vušković večeras (21 h) će biti u sastavu Tottenhama za UEFA Superkup protiv PSG-a, uskačući umjesto ozlijeđenog Destinyja Udogieja.

Prvi izbor trenera Thomasa Franka za lijevog beka propustio je cijelu azijsku turneju, a sada i početak sezone zbog ozljede koljena zadobivene protiv Lutona prije tri tjedna.

Ova situacija mogla bi zakomplicirati Vuškovićev planirani odlazak na posudbu u HSV. Njemački mediji ranije su pisali da bi 17-godišnjak mogao provesti sezonu u Hamburgu, gdje je igrao njegov brat Mario, no Kicker tvrdi da HSV traži odluku Tottenhama do petka, nakon čega bi pregovori mogli propasti.

Vušković je u povijest HNL-a ušao kao najmlađi igrač hrvatskog derbija, debitiravši protiv Dinama dva dana nakon 16. rođendana. Nekoliko dana kasnije postao je i najmlađi strijelac Hajduka zabivši protiv Osijeka u kupu. Tottenham ga je ubrzo kupio za 11 milijuna eura, što je rekordan izlazni transfer splitskog kluba, no londonski klub mogao ga je registrirati tek ovoga ljeta, kada je postao punoljetan.

Do tada je iskustvo stjecao na posudbama u Radomiaku (14 nastupa, 3 gola) i belgijskom Westerlou (36 nastupa, 7 golova), gdje je pokazao izniman napadački doprinos za braniča. Ovog ljeta napokon je debitirao za Tottenham i oduševio protiv Readinga, upisavši gol i asistenciju.