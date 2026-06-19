Bizarne scene na SP-u: Sudac legao na travnjak u 94. minuti, pomagali mu kolege

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Sjedinjene Američke Države osigurale su plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva pobjedom 2:0 protiv Australije u susretu drugog kola skupine D.

Domaćin turnira poveo je već u 11. minuti nakon autogola Camerona Burgessa. Folarin Balogun probio je lijevu stranu i ubacio oštru loptu u kazneni prostor, a australski branič u pokušaju otklanjanja opasnosti skrenuo ju je u vlastitu mrežu.

VIDEO / Sjedinjene Američke Države rutinskom pobjedom protiv Australije osigurale nokaut-fazu SP-a

Amerikanci su prednost povećali u 44. minuti. Sergiño Dest snažno je pucao s ruba kaznenog prostora, lopta se odbila od bloka i završila na petercu gdje ju je dočekao Alex Freeman te pospremio u mrežu. Pomoćni sudac isprva je označio zaleđe, no njemački sudac Felix Zwayer nakon VAR provjere priznao je pogodak za 2:0.

Australci u nastavku nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti američku prednost pa je domaćin upisao drugu pobjedu na turniru i osigurao mjesto u nokaut-fazi natjecanja.

Završnicu susreta obilježila je i jedna nesvakidašnja situacija. U 94. minuti grčevi su uhvatili glavnog suca Zwayera, koji je nakratko prekinuo utakmicu. U pomoć mu je stigao pomoćni sudac, koji mu je istezao nogu na travnjaku, dok je četvrta sutkinja dotrčala s elektrolitima kako bi se njemački arbitar okrijepio. Nakon otprilike minute pauze i kratkog istezanja Zwayer je nastavio susret i priveo ga kraju.