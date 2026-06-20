Legendarni Ronaldinho mogao bi ponovno zaigrati nakon 11 godina! Evo o čemu je riječ

Podijeli :

REUTERS/Jakub Porzycki via Guliver

Brazilski čarobnjak će možda još jednom navući kopačke...

Legendarni Brazilac Ronaldinho postao je vlasnik manjeg udjela talijanskog trećeligaša iz Ravene, kluba koji nosi ime grada, a talijanski mediji pišu kako bi 46-godišnjak mogao čak i zaigrati u službenoj utakmici — barem nakratko.

Dolazak Ronaldinha potvrdili su predsjednik Ravene Ignazio Cipriani te potpredsjednik Ariedo Braida, čovjek koji je 2008. doveo Brazilca iz Barcelone u Milan.

Talijanski novinari navode da Ronaldinho neće biti standardni član momčadi niti putovati na gostovanja, ali postoji mogućnost da upiše nekoliko minuta u nekoj od utakmica. U tom bi slučaju to bio njegov prvi nastup nakon 11 godina, kada je završio igračku karijeru u Fluminenseu.

U nadolazećim danima u Miamiju trebali bi biti predstavljeni brojni detalji projekta, uključujući i dres s prepoznatljivim logom „R10“. Službena promocija u Italiji zakazana je za 20. kolovoza.