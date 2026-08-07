Mišković potvrdio dolazak pojačanja iz Bundeslige: Odličan igrač, mjesec dana smo pregovarali

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HNK Rijeka

Yusuf Kabadayi uskoro bi trebao postati novi igrač Rijeke, a njegov dolazak potvrdio je i predsjednik kluba Damir Mišković.

U razgovoru za Torpedo media Mišković je najavio dolazak 22-godišnjeg krilnog napadača iz Augsburga, čime bi Rijeka trebala popuniti poziciju koja joj je dulje vrijeme bila problematična.

Predsjednik Rijeke objasnio je kako je proces dovođenja igrača bio zahtjevan. “Danas će doći krilo. Razgovaramo već mjesec dana. Nije do njega, s njim smo se dogovorili davno. S klubom nije bilo lako, ali došli smo do onoga što smo htjeli. Sigurno da je to odličan igrač. Skautirali smo ga dugo, ali imali smo nekih problema. Sada se treba pokazati na terenu”, izjavio je Mišković.

Kabadayi ima njemačko i tursko državljanstvo, a nogometni razvoj započeo je u jednoj od najpoznatijih europskih akademija – Bayernovoj školi. Tamo je smatran velikim talentom svoje generacije, a tijekom boravka u Münchenu dijelio je svlačionicu s igračima poput Jamala Musiale, Gabriela Vidovića i Malika Tillmana.

U Augsburg je stigao prije dvije godine za odštetu od 900 tisuća eura. Za njemački klub upisao je pet nastupa u Bundesligi i postigao jedan pogodak, i to u pobjedi protiv St. Paulija rezultatom 3:1. Asistent kod tog pogotka bio je hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić.

Njegov napredak u Augsburgu usporila je ozljeda koljena, zbog koje je prošlu sezonu proveo na posudbi u turskom Gaziantepu. Tamo je dobio priliku igrati u kontinuitetu i steći vrijedno iskustvo u Süper Ligi.

Kabadayi je tijekom mlađih dana nastupao za reprezentacije dviju država. Najprije je branio boje Turske u uzrastima do 15 i 16 godina, a kasnije se odlučio za Njemačku, za koju je igrao u selekcijama U-18, U-19 i U-20.

Riječ je o svestranom ofenzivcu koji može igrati na sve tri pozicije u napadu. Njegove glavne karakteristike su brzina, energija, radna disciplina i spremnost na sudjelovanje u obrambenim zadacima. U Rijeci vjeruju da bi upravo takav profil igrača mogao dodatno podignuti kvalitetu momčadi Matjaža Keka.