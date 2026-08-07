16 hrvatskih predstavnika na EP u Parizu, glavni adut sjajni Jere Hribar

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BSR Agency via Guliver Images

Na Europskom prvenstvu u plivanju koje će se sljedećeg tjedna održati u Parizu sudjelovat će 16 hrvatskih predstavnika.

Najveći hrvatski adut bit će 22-godišnji Jere Hribar koji je u prosincu prošle godine oduševio hrvatsku javnost osvajanjem europskog zlata na 50 metara slobodno u 25-metarskim bazenima u Lublinu, a na istom je natjecanu bio i srebrni na 100m slobodno te član brončane štafete na 4x50m slobodno.

“Treba korak po korak, prvo doći do finala, a onda uživati i prepustiti se. Osjećam se sve brže u bazenu, jedva čekam probati i bazen u Parizu”, rekao je Hribar koji će u Parizu nastupiti u pet disciplina..

Izbornik reprezentacije Pero Kuterovac, pak, ne želi postavljati previsoka očekivanja pred hrvatske plivače:

“Ne bih htio postavljati nikakva očekivanja pred njih, oni imaju dovoljno ambicija i očekivanja. Prevelika očekivanja znaju gurnuti sportaša u agoniju, a to nije dobro.”