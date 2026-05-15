Nisu bili na Svjetskom prvenstvu 52 godine, sada su objavili popis za Ameriku

xLeonardoxRamirezx via Guliver Image

Proširenje formata Svjetskog prvenstva s 32 reprezentacije na 48 ponudilo je priliku brojnim manjim državama za plasman na svjetsku smotru. Tako je svoju šansu iskoristila reprezentacija Haitija koja se kroz kvalifikacije CONCACAF-a plasirala na svoje drugo Svjetsko prvenstvo.

Taj nastup stigao je davne 1974. godine kada su nastupili na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Ovaj put će Haiti na Svjetskom prvenstvu biti bez podrške svojih navijača jer im je zabranjen dolazak u Sjedinjene Američke Države zbog politika Donalda Trumpa.

No, to ih ne bi trebalo obeshrabriti jer su svojoj reprezentaciji dodali dva nova imena. Prvi od njih je Lenny Joseph, stožerni napadač Ferencvarosa koji se ovog vikenda bori za naslov u mađarskoj NB I ligi dok je drugi Dominique Simon, veznjak Tartan Prešova na posudbi iz čeških Pardubica.

Obojica su do ovog prelaska u Haiti imali i francusko državljanstvo. Ovaj duo trebao bi pomoći Haitiju u teškoj skupini C gdje će igrati s Brazilom, Škotskom i Marokom.