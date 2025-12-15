Nezadovoljni Španjolac odlazi iz Dinama i to u drugoligaša?

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Španjolac bi uskoro mogao iz Maksimira.

Gonzalo Villar u transferu vrijednom tri milijuna eura došao je u Dinamo iz Granade. Španjolski veznjak s iskustvom igranja za Romu, Getafe, Sampdoriju i Elche nije se baš najbolje proveo u maksimirskom klubu.

U Dinamu uglavnom sjedi na klupi, a španjolski mediji povezuju ga s Deportivom iz La Corune, drugoplasiranim klubom druge La Lige.

“Na popisu želja nalazi se Gonzalo Villar, kako je objavio Cope Coruña. Ovaj 27-godišnji veznjak iz Murcije trenutno je član Dinama iz Zagreba, gdje je postupno gubio na važnosti i minutaži.

Posjeduje bogato iskustvo igranja u Primeri za Elche, Getafe i Granadu, kao i u Italiji gdje je nosio dres Rome i Sampdorije. Villar, pravi nogometni putnik, navodno bi vrlo rado prihvatio povratak u Španjolsku, a projekt Deportiva čini mu se privlačnim”, piše španjolski AS.