Nestvaran potop Francuza u prvom dijelu, nešto slično im se dogodilo i 1968.

Francuska je u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske doživjela jedno od najgorih poluvremena u svojoj reprezentativnoj povijesti.
Englezi su na odmor otišli s nevjerojatnih 4:0. Saka je dva puta tresao mrežu Maignana, dok su jednom zasad zabijali Rice i Konsa.
Francuskoj se nikada prije nije dogodilo da na završnom turniru Svjetskog ili Europskog prvenstva primi četiri pogotka u prvom poluvremenu.
Ipak, nije prvi put u cjelokupnoj povijesti francuske reprezentacije da je njezina obrana četiri puta kapitulirala prije odlaska na odmor. Posljednji se put to dogodilo prije čak 58 godina – 24. travnja 1968. protiv Jugoslavije u Beogradu, u uzvratnoj utakmici četvrtfinala kvalifikacija za Europsko prvenstvo.
Jugoslavija je tada povela već u trećoj minuti golom Ilije Petkovića, a zatim su pogađali Vahidin Musemić i Dragan Džajić. Petković je u 32. minuti svojim drugim golom povisio na 4:0. Fleury Di Nallo samo minutu poslije smanjio je na 4:1, a Musemić je u nastavku postavio konačnih 5:1.
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