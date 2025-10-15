Nekadašnji prvoligaš ima novu upravu, na klupu stigao bivši Vatreni

Podijeli :

HRvatski Dragovoljac

Iako su prije četiri godine igrali u najvišem rangu hrvatskog nogometa, Hrvatski dragovoljac se sada nalazi na 14. mjestu od 16 momčadi treće lige.

U nepovoljnoj situaciji u klub su stigli novi predsjednik, sportski direktor i trener.

Duje Podrug novi je predsjednik, dok je novim sportskim direktorom imenovan Mile Buinac. Bivši reprezentativac Hrvatske i nogometaš Dinama Jasmin Agić postao je trener prve momčadi, a dosad je bio pomoćni trener u Lokomotivi.

“Zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Velika je čast, ali i odgovornost voditi NK Hrvatski dragovoljac – klub bogate povijesti, tradicije i posebnog identiteta. Moj je cilj, zajedno s Upravom, igračima i navijačima, graditi stabilan i ambiciozan klub koji će se s ponosom boriti za naše boje. Vjerujem da zajedništvom možemo ostvariti značajne iskorake u godinama koje dolaze“, rekao je novi predsjednik po dolasku u klub.