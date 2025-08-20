Nekada su igrali u HNL-u, a sada im prijeti stečaj

Podijeli :

Foto: NK Marsonia

NK Marsonia, jedan od najstarijih klubova u Hrvatskoj s 116 godina tradicije, nalazi se u velikim financijskim problemima uoči utakmice protiv Belišća u prvom kolu Treće NL Istok. Nekadašnji prvoligaš iz Slavonskog Broda, koji je šest sezona proveo u HNL-u, danas je daleko od svojih najboljih dana.

Iako je prošle sezone na terenu osigurao ostanak u Drugoj NL, klub nije dobio licencu i spušten je u četvrti rang natjecanja. Najveći problem ipak su dugovi. Predsjednik Nikola Mostarkić, koji je klub preuzeo prije nekoliko mjeseci, ističe da Marsonia nosi teret obveza iz prošlih mandata.

Prema presudama FIFA-e, klub mora podmiriti dugove bivšim igračima: Dariju Damjanoviću (3.600 € + kamate), Demiru Peci (25.000 € + kamate) i Harisu Dilaveru (20.000 € + kamate). S kamatama i poreznim obvezama ukupni dug narastao je na oko 50.000 eura.

„Ako u sljedeća dva dana ne skupimo 50.000 eura, Marsonia će morati u stečaj“, upozorio je Mostarkić. Klub je pokušao dogovoriti nagodbu, ponudivši 40% iznosa odmah i ostatak u ratama, no to nije prihvaćeno, zbog čega je FIFA uvela zabranu registracije novih igrača.

Mostarkić naglašava da je za natjecanje u Trećoj ligi potreban godišnji proračun od 700.000 eura. Euro-stan d.o.o., povezane tvrtke i njegov osobni angažman već su osigurali 300.000 eura, uz dodatnih 100.000 u pozajmicama. On osobno uložio je više od 1,2 milijuna eura u protekle dvije godine, no i dalje nedostaje oko 300.000 eura. Zato je uputio otvoreni apel poduzetnicima i institucijama Slavonije da pomognu klubu.

„Marsonia nije moj privatni klub, ona pripada gradu i regiji. Ako ova zajednica može ulagati stotine milijuna u druge projekte, onda zaslužuje podržati i Marsoniju. Sada je trenutak odluke – ili zajedništvo i nova budućnost, ili zakonski kraj jednog legendarnog kluba Slavonskog Broda“, poručio je predsjednik.

Podsjetimo, Marsonia je tijekom prošle sezone prošla i kroz niz promjena u vodstvu. Dugogodišnji predsjednik Dubravko Galović otišao je nakon više od deset godina, a njegov nasljednik Antonije Lanc zadržao se samo četiri mjeseca, navodeći da je klub opterećen dugom od 81.000 eura, koji bi mogao narasti na 120.000. Nakon njega na čelo je došao Mostarkić, ali unatoč ostanku na terenu, HNS je zbog brojnih nepravilnosti uskratio licencu i izbacio Marsoniju iz Druge NL.

Problemi su se odnosili na kašnjenja i nepotpune dokumente, neriješene financijske obveze, tehničke propuste na stadionu te neusklađenost u administraciji. U klubu su tada poručili da nisu izbačeni zbog igre, već „jer nisu stigli pobijediti birokraciju“.

Unatoč svemu, uprava je predstavila dugoročni plan razvoja „Marsonia 2025.–2040.“, u kojem predviđaju povratak u HNL do sezone 2032./33., osvajanje naslova tri godine kasnije i nastupe u europskim natjecanjima. Kao ključne alate za oporavak i napredak navode digitalizaciju, tokenizaciju i korištenje umjetne inteligencije.

Iz Marsonije su potekli i dvojica hrvatskih velikana, Mario Mandžukić i Ivica Olić, što dodatno naglašava povijesnu važnost kluba.