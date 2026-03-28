Ne odlazi samo Vučević iz Hajduka, kako se urušila ‘španjolska koncepcija’?

Nove promjene u Hajduku.

Hajduk je početkom veljače sporazumno je prekinuo suradnju sa sportskim direktorom Goranom Vučevićem, a ubrzo nakon toga klub su napustila i trojica Španjolaca iz njegova stručnog kruga.

U međuvremenu je i Ivan Rakitić praktički stavio mandat na raspolaganje nakon što se odrekao plaće do kraja sezone. Tako je otvoreno čak pet pozicija za nove ljude, čime je u potpunosti urušena španjolska koncepcija postavljena prošloga ljeta, piše Germanijak.

Nakon objave da Vučević odlazi, Poljud su napustili i Španjolci. Glavni skaut Pep Boada stigao je prošloga ljeta na Vučevićev poziv nakon čak 17 godina rada u Barceloni na istoj funkciji, dok je jednu sezonu obnašao i dužnost sportskog direktora Granade.

Pep Mercader, 67-godišnji skaut je u Barceloni radio od 2016. do 2020. godine. Treći član tog kruga, Juan Torres, bio je zadužen za koordinaciju metodologije, odnosno za segment ključan u radu svih trenera u omladinskom pogonu.

Uz četvoricu ljudi s jakim barcelonskim pečatom u toj je priči bio i peti – Ivan Rakitić. No, i on se praktički pola godine nakon imenovanja povukao i radit će volonterski.

Rakitić je unio dodatnu neizvjesnost porukom da će njegov ostanak na Poljudu i sljedeće sezone ovisiti o tome tko će postati novi sportski direktor.