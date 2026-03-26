Hajduk imenovao novog šefa Akademije

Jiri Plišek novi je voditelj Akademije HNK Hajduk “Luka Kaliterna”, naslijedivši Mišu Krstičevića, s kojim se klub sporazumno rastao. Plišek je na Poljud stigao ljetos kao tehnički direktor Akademije.

Rođen 21. kolovoza 1972. u Ašu (Češka), Plišek je karijeru profesionalnog nogometaša gradio u Češkoj i Njemačkoj do 1996. Nakon toga radio je kao trener mlađih i seniorskih momčadi, sportski direktor i voditelj akademija u više klubova.

Kao seniorski trener vodio je Željezničar, Sarajevo, Teplice, Hradec Králové i Ústí nad Labem, a u Mladé Boleslavi bio je pomoćnik trenera. Trener mlađih uzrasta bio je u Viktoria Žižkovu, Motorletu, Mladé Boleslavi, Slaviji Prag i Blast FC-u u SAD-u, te u U-16, U-18 i U-19 reprezentacijama Češke.

Plišek je također vodio akademije u Mladé Boleslavi i Slaviji Prag, a bio je i sportski direktor u Dečiću, Mladé Boleslavi i 1. FC Slovácku. “Svojim iskustvom i znanjem već je oplemenio Hajdukovu Akademiju, a klubu želimo puno uspjeha u daljnjem radu”, poručuju iz Hajduka.