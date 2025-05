Navijači Istre bijesni na Melnjaka: ‘Neprofesionalan i pristran – persona non grata’

Navijači Istre bijesni su na suca Antonija Melnjaka zbog isključenja Stjepana Lončara na Maksimiru protiv Lokomotive u susretu 33. kola SHNL-a koji je završio bez golova.

Nogometaš Istre je zbog prigovora dobio žuti karton, a Sudačka komisija HNS-a je u ponedjeljak objavila da nije trebao dobiti karton. Odlukom su, naravno, nezadovoljni i navijači Istre koji su fotografiju suca te uz riječi “Persona non grata” na društvenim mrežama napisali:

“Antonio Melnjak – nova generacija sudaca, starog kova! Nakon viđenog u subotnjem ogledu između Lokomotive i Istre 1961, što drugo čovjek može pomisliti nego da naša Istra očigledno nije podobna foteljašima u HNS-u? A tata iz VAR sobe mora da je ponosan na sina koji je sudio ovaj dvoboj.

POVEZANO Lokomotiva i Istra odigrali bez golova, Puljani igrali s igračem manje čitavo poluvrijeme

Melnjakova neprofesionalnost i pristranost ostat će zapamćeni kao nešto čemu još mnogi nisu svjedočili – još jedan u nizu apsurda u režiji Saveza. Utjehu bismo trebali pronaći u tome što sudačka komisija smatra kako je Istra oštećena?

No, hoće li to Istri donijeti tri boda? Hoće li to vratiti Lončara u nedjeljni sastav? Hoće li to relegirati Melnjaka iz najvišeg ranga? Naravno da se ništa od navedenog neće dogoditi.

U inat njima – idemo napuniti Drosinu u nedjelju i pružiti gromoglasnu podršku zeleno-žutima, NEDJELJA 18:15 – SVI NA DROSINU! Demoni Pula 92″.