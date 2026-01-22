Navijači Crvene zvezde deportirani iz Švedske

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Povodom incidenta u Malmeu i tučnjave Delija u noći između srijede i četvrtka, oglasila se policija Švedske te potvrdila da su pojedini navijači Crvene zvezde privedeni.

Načelnik policije Malmoa Tomas Rosenberg izjavio je da je sedam navijača Crvene zvezde privedeno nakon sukoba te da će biti deportirani u Srbiju.

“Skupina Delija stigla je u utorak avionom, a već tada smo kod nekih pronašli rekvizite koji su nam bili sumnjivi. U srijedu navečer došlo je do sukoba na trgu Möllevångstorget, gdje se navijači Malmoa tradicionalno okupljaju prije utakmica. Situacija je eskalirala kada se na trgu pojavilo oko stotinu gostujućih pristaša. Spriječili smo veći incident i priveli nekoliko osoba u skladu sa Zakonom o policiji, poglavlje 13”, poručio je načelnik policije.

Također je priopćeno da su trojica vraćena u Srbiju prilikom ulaska u Švedsku, jer su kod njih pronađena sredstva za maskiranje i tučnjavu.

Prema informacijama švedskih medija, tučnjava između domaćih navijača i Delija najvjerojatnije je bila dogovorena.

Zvezda igra utakmicu 7. kola Europa lige protiv Malmoa u 18.45 sati.