Službeno: Hajduk ima novog sportskog direktora

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je i službeno imenovao novog sportskog direktora.

Robert Graf novi je sportski direktor Hajduka te će na toj poziciji zamijeniti Gorana Vučevića. Gospodin Graf stiže nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim klubom Lks Lodz u kojem je u posljednje dvije godine obnašao funkciju potpredsjednika za sport, piše službena stranica Hajduka.

Rođen je 7. svibnja 1980. godine u Wroclawu u Poljskoj, a upravo za rodni grad vezani su i počeci njegove karijere u nogometu. Radio je kao trener mlađih kategorija Slaska iz Wroclawa, zatim je dvije i pol godine iskustvo stjecao sudjelovanjem u razvojnim projektima poljskog nogometnog saveza (grassroots), a nakon toga preuzeo je poziciju voditelja Akademije Lechije Gdanjsk.

Prvi posao sportskog direktora preuzeo je 2018. godine u klubu Olimpia Grudziadz koji se natjecao u trećem razredu poljskog nogometa te je iste sezone izborio promociju u viši rang. U domaćoj javnosti ta godina ostala je zapisana kao ona u kojoj je klub uspio provesti identifikaciju talenata i izgraditi kompetitivan sustav unatoč ograničenim sredstvima.

U lipnju 2019. stiže u Wartu iz Poznana, jedan od tradicionalnih poljskih klubova. Tamo se zadržao do 2021. godine, a klub se najprije nakon 25 godina vratio u Ekstraklasu, da bi 2021. godine završio na petom mjestu prvenstvene tablice, ostvarivši time najbolji rezultat u posljednjih 70 godina.

Najveće uspjehe u dosadašnjoj karijeri doživio je u Rakowu iz Czestochowe gdje je kao sportski direktor od 2021. do 2023. godine bio jedan od kreatora najvećeg klupskog uspjeha u povijesti. Rakow je u tom razdoblju osvojio naslov prvaka, kup i superkup Poljske.

U ožujku 2024. godine preuzeo je ulogu potpredsjednika za sport U LKS Lodzu koji je u trenutku njegovog odlaska već bio na ispadanju iz najvišeg ranga natjecanja te se tamo zadržao do danas. S poljskim drugoligašem dogovorio je sporazumni raskid ugovora te preuzima ulogu sportskog direktora našeg Kluba.

Novi sportski direktor javnosti će biti predstavljen na konferenciji za medije koja će se održati u subotu.