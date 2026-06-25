Nakon dogovora s marokanskom zvijezdom, Bayern završio transfer njemačkog reprezentativca

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(Photo by Oliver Kaelke/DeFodi Images) via Guliver Image

Prije nekoliko dana Fabrizio Romano objavio je svoj "here we go" kojim je potvrdio Bayernovo dovođenje Ismaela Saibarija iz PSV-a, a sada je to napravio i za njemačkog igrača.

Naime, Bayern je u četvrtak, kako javlja talijanski novinar, sve dogovorio s Nathanielom Brownom, desnim bekom Eintrachta iz Frankfurta koji trenutačno nastupa za Njemačku na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

23-godišnji Brown već je početkom lipnja dogovorio sve uvjete s Bayernom te se čekao samo dogovor dvaju klubova. U četvrtak su se Bayern i Eintracht dogovorili te će Brown za 55 milijuna eura prijeći u aktualnog njemačkog prvaka.

Brown je inače u Frankfurtu bio tek dvije godine jer je tamo došao 2024. godine iz Nurnberga u kojem je započeo svoju karijeru. Mladi Nijemac prošao je mlade kategorije Njemačke s kojom je igrao finale Europskog prvenstva za igrače do 21 godine. Isto tako je pozvan i na Mundijal gdje je odigrao prve dvije utakmice protiv Curacaa i Obale Bjelokosti.

U trećoj utakmici mu je Julian Nagelsmann dao predah te je uvrstio Davida Rauma u prvi sastav. Razlog za to je što su Nijemci već osigurali prvo mjesto u svojoj skupini.