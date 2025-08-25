Najgledanija utakmica proteklog vikenda je ona na Maksimiru, iza nje derbi kola

Završeno je i četvrto kolo hrvatskog nogometnog prvenstva.
U prvoj utakmici 4. kola HNL-a Vukovar i Gorica su odigrali 2:2, zatim je Lokomotiva slavila na gostovanju kod Slavena (2:1), a onda je i Dinamo na Maksimiru slavio protiv Istre (3:0).
U nedjeljnim utakmicama kolo su zaključili Osijek i Hajduk (0:2), te Rijeka i Varaždin (1:2). Nakon završetka kola izašla je i službena statistika o posjeti na stadionima.
Najposjećenija utakmica bila je ona na Maksimiru između Dinama i Istre, a druga najgledanija bila je derbi kola.
Posjećenost HNL-a proteklog vikenda:
Vukovar – Gorica 913
Slaven Belupo – Lokomotiva 1.313
Dinamo – Istra 11.461
Osijek – Hajduk 11.383
Rijeka – Varaždin 4.883
Ukupno: 29.953
Prosječno: 5.991
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!