Najgledanija utakmica proteklog vikenda je ona na Maksimiru, iza nje derbi kola

xLukaxKolanovicx via Guliver

Završeno je i četvrto kolo hrvatskog nogometnog prvenstva.

U prvoj utakmici 4. kola HNL-a Vukovar i Gorica su odigrali 2:2, zatim je Lokomotiva slavila na gostovanju kod Slavena (2:1), a onda je i Dinamo na Maksimiru slavio protiv Istre (3:0).

U nedjeljnim utakmicama kolo su zaključili Osijek i Hajduk (0:2), te Rijeka i Varaždin (1:2). Nakon završetka kola izašla je i službena statistika o posjeti na stadionima.

Najposjećenija utakmica bila je ona na Maksimiru između Dinama i Istre, a druga najgledanija bila je derbi kola.

Posjećenost HNL-a proteklog vikenda:

Vukovar – Gorica 913

Slaven Belupo – Lokomotiva 1.313

Dinamo – Istra 11.461

Osijek – Hajduk 11.383

Rijeka – Varaždin 4.883

Ukupno: 29.953

Prosječno: 5.991