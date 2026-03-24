Musa: Reprezentacija je čast i ponos, privilegija je nositi taj dres

(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Petar Musa jedan je od rijetkih hrvatskih reprezentativaca koji nije morao proći muku dugih letova do konačnog odredišta za aktualno okupljanje "Vatrenih". U Orlando je stigao iz Dallasa.

“Srećom, nisam morao puno putovati, meni je Orlando bio puno bliže negoli ostalim dečkima. Teško je, imali su dugačak put, ali ima dovoljno vremena do utakmice ada se odmore. Najvažniji je dobar san i što prije se prilagoditi na vremensku razliku,” komentirao je za HNS.

Iza Petra je sjajan početak sezone u MLS-u, pet utakmica postigao je šest golova.

“Cijela je momčad jako dobro ušla u sezonu, dobro se osjećam, igram treću godinu u klubu, bolje poznajem suigrače i ligu. Iza nas je dobar početak, nadam se da ćemo tako nastaviti”, dodao je.

Musa je u Dallas stigao 2024. iz Benfice, a prije toga je igrao za Zagreb, prašku Slaviju, Viktoriu Žižkov, Slovan Liberec, Union Berlin i Boavistu. Za reprezentaciju je upisao osam nastupa postigavši jedan gol.

Upravo je na prošlom okupljanju postigao prvi pogodak protiv Farskih Otoka.

“Puno mi znači, reprezentacija je čast i ponos, privilegija je nositi taj dres, ali nije lagano jer u reprezentaciji ima puno igrača koji igraju na ozbiljnoj razini. Na mojoj poziciji je pogotovo velika konkurencija, ali radim i treniram svaki dan da bi bio dio ove momčadi. Raduje me to i daje mi dodatni motiv za rad.”

Ispred Hrvatske je Svjetsko prvenstvo, najveći motiv u životu svakog nogometaša i reprezentativca.

“Na meni je da treniram i radim, da igram dobro i zabijam, a onda ćemo vidjeti. Konkurencija je jaka, ali nadam se i vjerujem, to mi je motivacija i cilj mi je izboriti mjesto u reprezentaciji koja će igrati na Svjetskom prvenstvu, pogotovo zato što je u Americi. Ponavljam, na meni je da radim i treniram.”

Naglasio je kako će “Kolumbija i Brazil biti dobri testovi za “Vatrene”.

“Kolumbija i Brazil bit će dobar test za nas, kako bi isprobali neke nove stvari, da vidimo što najbolje funkcionira u našoj igri i što nam najbolje odgovara. U te dvije utakmice ulazimo motivirani, neće biti lagano, ali dat ćemo sve od sebe. Do Svjetskog prvenstva ima i puno i malo vremena, moramo se dobro pripremiti. Kolumbija je dobra momčad, imaju jake pojedince koji igraju u vrhunskim klubovima i neće biti lagano. Međutim, imamo respekt s njihove strane, znaju koliko smo jaki i moćni jer to pokazuju naši rezultati posljednjih godina. Najvažnije je da svi ostanemo zdravi i najbolje izvučemo iz ove dvije prijateljske utakmice.”

Otkrio je i kakvu utakmicu očekuje protiv Brazila.

“Bit će drukčije u odnosu na ono što smo navikli u kvalifikacijama, analizirat ćemo Brazil, vidjeti njegove dobre i loše strane i pripremiti se na najbolji mogući način. Hrvatska je opasna kad ima i kad nema loptu, svi znaju naše kvalitete. Na nama je da odigramo što bolje. Gdje sam gledao utakmicu protiv Brazila na Svjetskom prvenstvu 2022. Bila je kratka pauza u klubu pa sam utakmicu gledao u susjedstvu na odmoru s obitelju u Dubaiju. Naravno, i strastveno navijao za Hrvatsku. Bilo je lijepo”, prisjetio se.