Mučne scene u Barceloni: Autom uletio među navijače, najmanje je 13 ozlijeđenih

AP Photo/Emilio Morenatti via Guliver

Nogometaši Barcelone osigurali su 28. naslov španjolskog prvaka nakon što su na gostovanju pobijedili gradskog suparnika Espanyol sa 2:0 i dva kola prije kraja prvenstva imaju nedostižnih sedam bodova više od Real Madrida.

Uoči utakmice ispred stadiona Cornella-El Prat došlo je do nesreće kada se bijeli automobil zabio u gomilu ljudi. Španjolski mediji navode kako je ozlijeđeno 13 osoba, međutim, nitko ozbiljnije. U trenutku nesreće došlo je do panike i straha među prisutnima. Policija još istražuje cijeli događaj, no za sada nema indicija da se radilo o terorističkom napadu.

“Ovaj incident je bio slučajan,” rekla je katalonska regionalna policija za AFP.

“Ozlijeđenima se pruža hitna pomoć, a vozač vozila je uhićen i nema kriminalni dosje”, dodale su lokalne vlasti za X.

Na videozapisima koji kruže društvenim mrežama, a koje prenose španjolski mediji, vidi se bijelo vozilo kako se vozi prema navijačima Espanyola okupljenima ispred stadiona. Utakmica je nakratko prekinuta u osmoj minuti kako bi se gledateljima javila da je “nesreća koja se dogodila ispred stadiona” “pod kontrolom” i da nije uzrokovala “ozbiljne ozljede”.

Dio navijača Espanyola napustili su tribine jer su smatrali da se utakmica ne bi trebala igrati ili nastaviti nakon nesreće.