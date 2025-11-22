Mourinho poludio na igrače, među prozvanima je i hrvatski as? ‘Ne volim igrače koji me izdaju’

Nogometaši Benfice pobijedili su 2:0 u šesnaestini finala portugalskog Kupa na gostovanju kod trećeligaša Atletica
Tek u zadnjih 20 minuta velikan iz Lisabona je zabio dva gola i prošao dalje. Loše prvo poluvrijeme razbjesnilo je trenera Benfice Josea Mourinha, zbog čega je napravio čak četiri izmjene na poluvremenu, u svlačionici je ostao i hrvatski nogometaš Franjo Ivanović.
“Naše prvo poluvrijeme bilo je loše, i to u onome što me najviše boli, u stavu. Mnogi igrači nisu bili ozbiljni i nisu pristupili utakmici kako su trebali. Zato sam na poluvremenu napravio četiri izmjene, ali sam trebao napraviti devet izmjena”, rekao je ljutiti Mourinho pa nastavio u istom tonu:
