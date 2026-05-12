‘Modrićevo lice i dalje je natečeno, no on ima veliki plan’

Nakon njegove ozljede mnogi su vjerovali da je sezona za njega završena, no Milanovi problemi u veznom redu u sljedećim utakmicama pokazali su koliko momčad ovisi o Modriću. Trener Massimiliano Allegri ranije je bio pesimističan oko njegova povratka, ali Modrić želi pomoći momčadi već na gostovanju u Genovi nadolazeće nedjelje.

Iako mu je lice i dalje natečeno, Modrić je posjetio suigrače uoči susreta s Atalantom i jasno pokazao koliko mu je stalo pomoći momčadi u borbi za Ligu prvaka.

Sama njegova budućnost u Milanu također ovisi o plasmanu u elitno europsko natjecanje. Sportski direktor Igli Tare optimističan je oko ostanka, no bez osvajanja četvrtog mjesta Modrić bi mogao napustiti Rossonere na kraju sezone.