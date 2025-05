Modrić se javio nakon čudesnog preokreta Reala, Mbappe mu napisao jednu riječ

Podijeli :

Guliver Images

Nogometaši madridskog Reala pobijedili su Mallorcu s 2:1 u dvoboju 36. kola španjolske La Lige čime su ostali u matematičkoj šansi preskočiti Barcelonu na vrhu ljestvice.

Barcelona je prva sa 82 boda, dok Real dva kola prije kraja ima četiri boda manje. Barcelona ujedno ima i utakmicu manje.

Real se u rezultatskom zaostatku našao već u 11. minuti kada je Slovak Valjent doveo goste u vodstvo. Od tada pa sve do kraja trajala je potpuna dominacija Madriđana koju su gosti prekidali ponekim opasnim kontranapadom.

POVEZANO Real u 95. minuti došao do pobjede, Modrić i društvo se još mogu nadati čudu

Sve do 68. minute Mallorca je predvođena odličnim golmanom Leom Romanom odbijala domaće napade, ali je tada Real izjednačio. Modrić je uposlio Mbappea, a Francuz je prošao pored dvojice suparničkih igrača i pogodio za 1:1.

Čudesno je potom Mallorca preživljavala broje šanse Reala. Domaćin je ukupno imao više od 30 udaraca na utakmici, a o dominaciji mnogo govori i omjer kornera 25-0 za Real. U posljednjoj minuti nadoknade, u 95., Real je ipak zabio gol. Strijelac je bio 20-godišnji Jacobo Ramon za slavlje na Santiago Bernabeu i produžetak nade.

Luka Modrić se nakon utakmice oglasio na Instagramu. Objavio je fotografiju s Mbappeom i napisao: “Naprijed, Madrid”‘.

Javio mu se Mbappe, koji ga je nazvao “šefom” i ostavio tri srca.

A i navijači su mu pisali kako žele da ostane u Madridu.

“Još jednu godinu”, “Nemoj se nikad umiroviti. Ti si nogomet”, “Možeš li ostati do 2030.? S 40 si i dalje magičan, možeš to biti i do 45.”, “Riječi te ne mogu opisati”, “Jednostavno najbolji“, neki su od komentara ispod objave.