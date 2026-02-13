Mladi stoper Istre uoči Dinama: ‘Već smo im jednom uzeli bodove, ne vidim zašto to ne bi napravili i u subotu’

Podijeli :

NK Istra 1961

Uoči dvoboja 22. kola HNL-a između Dinama i Istre 1961, koji je na rasporedu u subotu 14. veljače u 15 sati na stadionu Stadion Maksimir, održana je konferencija za novinare. Susret su tom prilikom najavili trener Istre Oriol Riera i branič Raul Kumar.

“Pred nama je velika utakmica u subotu. Nakon Vukovara 1991, sretni smo što igramo ovakav tip utakmice gdje možemo pokazati svoju otpornost i način igre. Tjedan iza nas bio je vrlo dobar, dečki su odradili dobre treninge. Sigurno je da moramo još raditi na mnogim stvarima, više mentalno nego taktički, ali sretan sam”, rekao je Oriol Riera.

“Bitno je nastaviti pritiskati, ovo je dugi maraton. Mislim da je Dinamo sada puno bolji mentalno, imaju više fokusa i koncentriraniji su na osvajanje naslova. Jaka su momčad i dobar kolektiv”, istaknuo je trener Istre.

“Znam da će biti drugačija utakmica od one koju smo igrali na Drosini, ali vjerujem da ćemo imati svoje šanse i svoje trenutke. Trebamo samo biti koncentrirani i fokusirani na ono što želimo napraviti”, dodao je Riera.

Dvoboj je najavio i 18-godišnji Raul Kumar, koji je nedavno produžio suradnju s Istrom.

“Svakako će to biti zahtjevna utakmica, igramo protiv momčadi koja je prva na tablici i već dugi niz godina osvajač lige, a ako ne, onda je pri vrhu. Očekujem u svakom slučaju tvrdu utakmicu. Čini mi se da nam više odgovara kad igramo protiv momčadi koje se žele nadigravati. Očekujem dobru utakmicu s naše strane i jedva čekam da počne”, kazao je Kumar.

“Ovaj tjedan smo trenirali jako dobro i mislim da možemo pružiti odličnu igru ako budemo koncentrirani kao što smo bili cijelo vrijeme. Već smo jednom ove sezone uzeli tri boda Dinamu i ne vidim razlog zašto to ne bismo učinili i ove subote”, poručio je Kumar.