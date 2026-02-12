Evo koliko je Dinamo zaradio prošle sezone u Ligi prvaka

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Vrtoglava cifra za zagrebački klub.

U Bruxellesu je održan 50. redovni kongres UEFA-e u organizaciji Kraljevskog belgijskog nogometnog saveza, na kojem je, među ostalim, predstavljen financijski izvještaj za sezonu 2024./25.

U izvješću je objavljena i službena zarada Dinama od nastupa u prošlosezonskoj Ligi prvaka. Zagrebački klub, koji je u elitno natjecanje uveo Sergej Jakirović, a kasnije ga vodili Nenad Bjelica i Fabio Cannavaro, ukupno je uprihodio 39,71 milijun eura. Od toga se 18,62 milijuna eura odnosi na uspješno odrađene kvalifikacije. Dinamo je po zaradi zauzeo 29. mjesto, dok je na vrhu ljestvice europski prvak Paris Saint-Germain sa 144,415 milijuna eura, ispred Intera (136,625), Arsenala (116,998), Barcelone (116,562), Bayerna (105,865), Borussije Dortmund (102,162) i Real Madrida (101,829).

U Europskoj ligi više od Dinama zaradio je samo osvajač Tottenham (41,357), dok je u Konferencijskoj ligi najveći prihod imao Chelsea (21,822).