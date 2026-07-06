Mlada zvijezda Osijeka potpisala za Hoffenheim: ‘Savršen je za nas’

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HNK Osijek

Mladi napadač Jakov Dedić napustio je Osijek i potpisao za njemačkog prvoligaša Hoffenheim.

Dedić ima 16 godina i član je hrvatske U17 reprezentacije, a zabio je 13 golova u 15 nastupa. Zabio je hattrick Španjolskoj na proteklom Europskom prvenstvu.

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Osijek će dobiti 850 tisuća eura odštete uz bonuse. Njemački klub potvrdio je transfer, a Dedić će isprva biti priključen U-23 momčadi.

“Jakov je veliki talent koji, unatoč mladosti, posjeduje izvrsne atribute, ne samo zbog impresivne visine. Savršen je za Hoffenheim. Njegove napadačke vještine već su na izvanrednoj razini, atletičan, dinamičan i tehnički nadaren napadač koji također ima ogroman potencijal za razvoj. Uvjereni smo da će ostaviti svoj trag kod nas”, rekao je sportski direktor Hoffenheima Frank Kramer.

Od njega se oprostili i u Osijeku.

“Jakovu Dediću zahvaljujemo na vremenu koje je proveo trenirajući i igrajući u NK Osijek te mu želimo puno sreće i uspjeha na njegovom sportskom i životnom putu! Neka ostvari svoje dječačke snove! Odrastao je u našem okruženju i vjerujemo kako će i nadalje dostojno predstavljati ne samo sebe, nego i sredinu u kojoj je igrački sazrijevao. Vrata našeg Kluba uvijek mu ostaju otvorena!”, oglasili su se na klupskim društvenim mrežama.