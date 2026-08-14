Arsenal želi dovesti engleskog reprezentativca i bivšeg igrača Liverpoola

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(AP Photo/Ricardo Mazalan) via Guliver Image

Ozljeda Williama Salibe na Svjetskom prvenstvu pokazala se ozbiljnije prirode te su iz kluba objavili kako će Francuz duže vrijeme biti van terena, a Mikel Arteta je naglasio kako je stoper neko vrijeme na strogom mirovanju zbog teške ozljede leđa.

To je natjeralo čelnike Arsenala da krenu u potragu za zamjena, a kako Arteta voli imati obrambene igrače koji su raznovrsni i pokrivaju nekoliko pozicija, tu se prvo spominjao Ezri Konsa, branič Aston Ville.

Villansi su prvu ponudu, debelo ispod tražene cijene, odbili pa se taj interes malo ohladio. Arsenal se tako okrenuo drugim opcijama, a jedna od njih, kako javlja The Athletic, je još jedan engleski reprezentativac Jarell Quansah.

Riječ je o stoperu koji može pokriti poziciju desnog beka te je trenutačno član Bayer Leverkusena. Athletic javlja kako Apotekari ne planiraju prodati Engleza koji je nastupio na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, ali naglašavaju kako je Quansah otvoren za prelazak u London.

Treba podsjetiti kako je Quansah 2025. godine iz Liverpoola prešao u Leverkusen, a Redsi su, kako prenosi Athletic, imali i opciju ponovnog otkupa od 70 milijuna eura. Međutim, ta klauzula je istekla pa sada Liverpool nema nikakvu prednost u odnosu na konkurenciju.