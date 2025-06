Mišković: Đalović nije htio razgovarati prije kraja ove sezone, već smo potrošili 1.8 milijuna eura za sljedeću

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Rijeka je stigla do druge titule prvaka Hrvatske u klupskoj povijesti, a kao šlag na tortu dobroj sezoni stigao je i naslov u Kupu četiri dana kasnije.

Momčad s Rujevice vrlo brzo očekuju europski izazovi. Za dva tjedna slijedi ždrijeb za kvalifikacija za Ligu prvaka, a u natjecanje kreću od drugog pretkola. Prvu će utakmicu u Europi igrat će 22. ili 23. srpnja. Predsjednik Damir Mišković je za HRT najavio sljedeću sezonu.

Objasnio je da trener Radomir Đalović ostaje i pričao o kritikama s kojima se susreće:

“Ne vidim nijedan razlog da ne ostane. Htjeli smo to riješiti i prije kraja prvenstva, popričali smo, no on, pošten kakav jest, rekao je da pričekamo kraj prvenstva pa ćemo sjesti. Đalović je dio nas, on predstavlja Rijeku kakva jest, borbenu i poštenu.

Ne padam na bajke da će sve biti fantastično. Jasno mi je da idu kritike nakon prvog poraza. Ja sam javna osoba i svatko ima pravo o meni lupetati. Nije to lako izdržati, ali najviše me vrijeđa kad spominju moju obitelj.”

Govorio o je i o financijama te klupskoj politici:

“Financijski stojimo dobro, ali moramo prodavati da izdržimo iduću sezonu. Imaju dodatne obveze koje nam uskoro dolaze. Puno smo potrošili na novi travnjak, radimo i terene za omladinsku školu. Potrošili smo već 1.8 milijuna eura za iduću sezonu.

Moramo misliti i na školu, ne samo na prvu momčad. Nećemo mijenjati strategiju zbog duple krune. Morat ćemo prodavati, neki igrači su jednostavno prerasli ligu. Nadam se da će struka naći bolje igrače od onih koje odu, ja se u to ne miješam”.