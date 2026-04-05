Mircea Lucescu je u komi

U bolnici je već tjedan dana, nakon što mu je pozlilo tijekom treninga, svega nekoliko dana poslije poraza njegove momčadi od Turske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Sveučilišna hitna bolnica u Bukureštu u petak je objavila službeno priopćenje, u kojem zbog zaštite privatnosti nije navedeno ime pacijenta. Ipak, lokalni mediji potvrdili su da se radi upravo o Lucescuu. Prema dostupnim informacijama, doživio je srčani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno zakompliciralo.

Tijekom igračke karijere Lucescu je kao kapetan predvodio Rumunjsku na Svjetskom prvenstvu 1970. u Brazilu, a kasnije je kao izbornik vodio reprezentaciju i na njihovom prvom nastupu na Europskom prvenstvu 1984. godine. U bogatoj trenerskoj karijeri radio je u više zemalja, uključujući Italiju, Tursku, Ukrajinu i Rusiju, te je jedno vrijeme bio i izbornik turske reprezentacije.

Najveći uspjeh ostvario je s ukrajinskim Šahtarom, koji je vodio od 2004. do 2016. godine. S klubom iz Donjecka osvojio je Kup UEFA 2009., natjecanje koje danas nosi naziv Europa liga. Prema podacima Transfermarkta, momčad je vodio u čak 573 utakmice.

Na klupu rumunjske reprezentacije vratio se s ciljem plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku, no u tome nije uspio.