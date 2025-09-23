Milan lakoćom izborio osminu finala Kupa, Modrić dobio poštedu

Podijeli :

Vrlo lako su treće kolo talijanskog kupa izborili nogometaši Milana koji su na domaćem terenu, u prvoligaškom obračunu, svladali Lecce s 3:0.

Milanu je sve bilo lakše od 19. minute kada su gosti ostali s igračem manje zbog isključenja Sieberta. Samo minutu kasnije već je Milan vodio 1:0 golom Gimeneza, a pobjeda je potvrđena na startu drugog dijela. U 51. minuti Nkunku je pogodio za 2:0, dok je konačnih 3:0 postavio Pulišić golom u 64. minuti.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić je dobio slobodno u ovom susretu te je pobjedu svoje momčadi pratio s klupe za pričuve.

Cagliari i Udinese lako su ostvarili domaće pobjede u drugom kolu tamošnjeg kupa nakon slavlja protiv drugoligaša Frosinonea i Palerma. Cagliari je s 4:1 svladao Frosinone, trenutačno četvrtu momčad na ljestvici Serie B.

Već u drugoj minuti Cagliari je poveo golom Gaetana iz jedanaesterca, dok je u 36. na 1:1 izjednačio Vergani. Sve do 67. minute bilo je 1:1, a onda je domaćin do kraja susreta zabio tri gola za uvjerljivo slavlje. Strijelci su bili Borrelli u 67., Felici u 80. i Cavuoti u 85. minuti.

Hrvatski nogometaš Marko Rog počeo je utakmicu za Cagliari, a zamijenjen je u 46. minuti

Udinese je s 2:1 bio bolji od Palerma, sastava koji je u ovom trenutku drugi na ljestvici Serie B. Oba pogotka klub iz Udina je postigao krajem prvog poluvremena. Strijelci su bili Zaniolo u 41. i Miller u 45. minuti. Do kraja su gosti uspjeli tek smanjiti u završnici, pogodak je dao Peda u 93. minuti.