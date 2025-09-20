Igrač hrvatskih korijena poveo Milan prema pobjedi, Modrić igrao od prve minute

Podijeli :

Andrea RIgano via Guliver

Uvjerljiva pobjeda Rossonera.

Nogometaši Milana odigrali su jako dobru utakmicu ove subote te su u gostima pobijedili Udinese 3-0 u dvoboju četvrtog kola talijanske Serie A.

Od prve minute Milan je dominirao te je sat vremena odigrao na visokoj razini, čime je došao do treće ligaške pobjede u sezoni. Udinese je upisalo prvi poraz.

Nakon nekoliko propuštenih prilika Milan je poveo u 39. minuti golom Christiana Pulišića koji je bio igrač utakmice. Potom je Pulišić asistirao Fofani koji je u 46. povećao na 2-0 nakon greške domaće obrane, dok je novi gol Pulišić postigao u 53. minuti za 3-0.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić počeo je utakmicu za Milan te je zamijenjen u 81. minuti. Ponovno je bio vrlo dobar i zapažen s nekoliko sjajnih proigravanja.