Milan kiksao na San Siru i upisao tek drugi poraz u Serie A

(Photo by Alberto Gandolfo BSR Agency) via Guliver Image

Nogometaši Parme šokirali su Milan slavivši sa 1:0 na San Siru u susretu 26. kola talijanskog prvenstva.

Bila je to prva pobjeda Parme na San Siru nakon ožujka 2014. godine, te prvi poraz Milana u posljednjih 25 ligaških susreta. Rossoneri su otvorili sezonu porazom od Cremonesea s 1:2, a potom su spojili 15 pobjeda i devet remija.

Domaćin je bio bliži pobjedi, imao je 67 posto posjeda lopte, 25 udaraca i pet kornera, no to nije bilo dovoljno. Utakmicu je odlučio gol Mariana Troila u 84. minuti.

Emanuele Valeri je ubacio iz kornera, a Troilo glavom zabio za 1:0. Sudac Marco Piccinin je dosudio prekršaj u napadu, ali je nakon duže VAR provjere ipak pokazao na centar.

Luka Modrić je odigrao cijeli utakmicu za Milan, dok Matija Frigan nije konkurirao za sastav Parme.

Milan je ovim porazom dodatno pokvario izglede za osvajanje naslova prvaka, sada ima 10 bodova manje od lidera Intera.

Parma je pak trećom pobjedom u nizu skočila na 12. mjesto sa 32 boda, 11 više od zone ispadanja.