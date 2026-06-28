Hrvatska ima pakleni put do finala SP-a: Ovako izgleda ždrijeb

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Vatreni prakitčki nisu mogli dobiti teži zadatak u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2:1 protiv Gane u posljednjem kolu skupine L osigurala je plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Budući da su Portugal i Kolumbija u međusobnom susretu odigrali bez pogodaka (0:0), Vatreni će u šesnaestini finala igrati protiv Portugala.

Dvoboj je na rasporedu u četvrtak, 2. srpnja, u Torontu, a izabranike Zlatka Dalića u slučaju prolaska očekuje iznimno zahtjevan put prema završnici turnira.

Naime, pobjednik susreta Hrvatske i Portugala u osmini finala igrat će protiv boljeg iz dvoboja Španjolske i drugoplasirane reprezentacije skupine J. Za to mjesto još se bore Argentina, Alžir i Austrija.

Ni mogući četvrtfinale ne donosi lakši posao. Među potencijalnim suparnicima nalaze se Belgija i jedan od domaćina prvenstva, Sjedinjene Američke Države, dok bi u polufinalu Hrvatsku, bude li nastavila pobjednički niz, mogli čekati Francuska, Njemačka ili Nizozemska.

Cup tree provided by Sofascore

Jasno je da Vatrene očekuje jedan od najtežih mogućih ždrijebova u nokaut-fazi, no prvi izazov na putu prema četvrtfinalu bit će Portugal.