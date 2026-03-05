Melnjak nakon Rijeke: Ovo mi je jedan od najšokantnijih poraza u karijeri

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u srijedu navečer na Rujevici prokockao 2:1 u nadoknadi protiv Rijeke te je s 3:2 ispao iz SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon tog poraza izjavu je dao lijevi bek Dario Melnjak.

“Dosta dinamična utakmica. Dojam je da smo odigrali dobro, jednu od borbenijih utakmica. Čestitam Rijeci, ali i svojim suigračima jer su ostavili sve, a pali smo na nekim sitnicama koje su bile prelagane.”

Je li Hajduk odigrao odličnu utakmicu?

“Dali smo možda par šansi protivniku, možda nije bila naša savršena utakmica, ali je bila dobra. No, završilo je kako je završilo. Može se izvući pouka da su borbenost i htijenje dobar recept za nedjelju. Sad smo malo u nokdaunu, ali već sutra je novi dan.”

Melnjak se vratio u prvi sastav nakon dugo vremena.

“Dobar je osjećaj imati cijelu utakmicu u nogama. Nismo se opustili, pametno smo čuvali, ali onda smo opet napravili neke sitne greške koje su nas dovele do poraza. Ovo mi je jedan od najšokantnijih poraza u karijeri.”

Kako se izostanak Marešića odrazio na momčad?

“Iznenadilo nas je jer je bilo doslovce u zadnjih pet minuta, ali mislim da je Skelin dobro odradio. Tih 118 minuta je pokazalo da smo ga uspjeli nadomjestiti, ali nije bilo dovoljno.”

Za kraj je najavio okršaj s Dinamom.